Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:44

Непомнящий о второй партии с Лижэнем: «Рад, что нашел правильное решение, а затем и перехватил инициативу»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Ян Непомнящий прокомментировал победу над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

— Партия сложилась для меня хорошо. Хотя в начале, когда Дин пошел 4.h3, то я всерьез задумался. Размышлял над ходом больше 10 минут. Рад, что нашел правильное решение, а затем и перехватил инициативу. Мои эмоции? Я понимал, что эта идея Рихарда Раппорта (секунданта Дин Лижэня). Они пытались меня удивить. Мне приятно повести в матче, — сказал Непомнящий.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.

Во вторник, 11 апреля, у гроссмейстеров выходной. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Дворкович считает, что первая победа Непомнящего над Лижэнем добавила россиянину уверенности
Непомнящий — о первой победе в матче за звание чемпиона мира: «Это приятно»
Непомнящий — о первом выходном: «Постараюсь побольше поспать»
Тренер Непомнящего оценил победу россиянина над Лижэнем: «Дин переоценил свои шансы, пошел на сложную борьбу»
Дин Лижэнь: «Я получил хорошую позицию, но действовал очень плохо»
Непомнящий черными обыграл Лижэня во второй партии за мировую шахматную корону
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Дин Лижэнь: «Я получил хорошую позицию, но действовал очень плохо»
Новости
RSS RSS
Все новости