Непомнящий о второй партии с Лижэнем: «Рад, что нашел правильное решение, а затем и перехватил инициативу»

Россиянин Ян Непомнящий прокомментировал победу над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

— Партия сложилась для меня хорошо. Хотя в начале, когда Дин пошел 4.h3, то я всерьез задумался. Размышлял над ходом больше 10 минут. Рад, что нашел правильное решение, а затем и перехватил инициативу. Мои эмоции? Я понимал, что эта идея Рихарда Раппорта (секунданта Дин Лижэня). Они пытались меня удивить. Мне приятно повести в матче, — сказал Непомнящий.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.

Во вторник, 11 апреля, у гроссмейстеров выходной. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.