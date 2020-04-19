Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира
21:00
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational со счетом 1,5:2,5.
21 апреля Непомнящий сыграет в следующем туре с французом Вашье-Лаграв.
Ранее действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру со счетом 3:2.
Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых победителю достанутся 70 тысяч.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020