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Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира

21:00
Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational со счетом 1,5:2,5.

21 апреля Непомнящий сыграет в следующем туре с французом Вашье-Лаграв.

Ранее действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру со счетом 3:2.

Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых победителю достанутся 70 тысяч.

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