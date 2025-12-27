Непомнящий проиграл Чигаеву в поединке чемпионата мира по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в поединке шестого тура чемпионата мира по быстрым шахматам.

Россиянин уступил представителю Испании Максиму Чигаеву. После шести туров Непомнящий имеет в своем активе 3,5 очка из 6.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Дохе (Катар) с 26 по 30 декабря.

Россиянин Владислав Артемьев вышел в лидеры турнира с результатом 5,5 из 6. В очередном поединке по рапиду он победил представителя Индии Арджуна Эригайси.