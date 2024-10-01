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Сегодня, 11:30

Непомнящий предложил изменить рейтинговую систему в шахматах по аналогии с теннисом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Двукратный победитель турниров претендентов Ян Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы, чтобы нокаут-система была стандартом для крупных шахматных соревнований.

— Согласны с мнением Евгения Томашевского, который говорит, что сейчас в опенах настоящий эпицентр шахмат?

— Отчасти да. Но тут важно понимать, что сейчас стало гораздо проще дойти до определенного уровня, так как дебютные курсы появились в максимально открытом доступе. Из-за этого планка среднего уровня довольно сильно поднялась. Плюс рейтинг довольно медленно меняется. Система ЭЛО объективно корректна, но корректна на большой дистанции. Она не успевает за притоком новых игроков. Так что опены стали интереснее, но опять же опены — это только часть шахмат.

Мне нравится идея проводить нокаут-турниры. Говорил об этом непосредственно с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. В идеале шахматам стоит перейти на теннисную систему с рейтингами, которые буду считаться в течение года. С нынешними изменениями в шахматах это напрашивается. Поэтому я бы хотел, чтобы нокаут был стандартом для крупных соревнований и, может быть, вообще для всех соревнований.

— Нокаут-система по примеру Кубка мира?

— Да. Возможно, с двойным выбыванием. Не вижу в этом ничего плохого, чтобы у проигравшего один матч был второй шанс.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

Шахматы
Ян Непомнящий
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