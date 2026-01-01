Непомнящий поднялся на 23-е место в рейтинге ФИДЕ
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновленную версию рейтинга шахматистов.
Россиянин Ян Непомнящий с 2723 очками поднялся на одну позицию — с 24-й на 23-ю.
Лидерство в рейтинге сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2840 очков). Также в тройку входят американцы Хикару Накамура (2810) и Фабиано Каруана (2795).
Рейтинг ФИДЕ от 1 января 2026 года
1.Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840 очков;
2. Хикару Накамура (США) — 2810;
3. Фабиано Каруана (США) — 2795;
4. Винсент Каймер (Германия) — 2776;
5. Арджун Эригайси (Индия) — 2775;
6. Аниш Гири (Нидерланды) - 2760;
7. Алиреза Фируджа (Франция) - 2759;
8. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 2758;
9. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2754;
10. Вэй И (Китай) — 2754...
23. Ян Непомнящий (Россия) — 2723...
27. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2710...
34. Андрей Есипенко (Россия) — 2698...
41. Петр Свидлер (Россия) — 2682...
45. Даниил Дубов (Россия) — 2672...
63. Александр Морозевич (Россия) — 2653;
64. Эрнесто Инаркиев (Россия) — 2653;
65. Володар Мурзин (Россия) — 2652...
73. Александр Грищук (Россия) — 2645...
81. Владислав Артемьев (Россия) — 2641.