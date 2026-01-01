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1 января, 20:30

Непомнящий поднялся на 23-е место в рейтинге ФИДЕ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновленную версию рейтинга шахматистов.

Россиянин Ян Непомнящий с 2723 очками поднялся на одну позицию — с 24-й на 23-ю.

Лидерство в рейтинге сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2840 очков). Также в тройку входят американцы Хикару Накамура (2810) и Фабиано Каруана (2795).

Рейтинг ФИДЕ от 1 января 2026 года

1.Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840 очков;

2. Хикару Накамура (США) — 2810;

3. Фабиано Каруана (США) — 2795;

4. Винсент Каймер (Германия) — 2776;

5. Арджун Эригайси (Индия) — 2775;

6. Аниш Гири (Нидерланды) - 2760;

7. Алиреза Фируджа (Франция) - 2759;

8. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 2758;

9. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2754;

10. Вэй И (Китай) — 2754...

23. Ян Непомнящий (Россия) — 2723...

27. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2710...

34. Андрей Есипенко (Россия) — 2698...

41. Петр Свидлер (Россия) — 2682...

45. Даниил Дубов (Россия) — 2672...

63. Александр Морозевич (Россия) — 2653;

64. Эрнесто Инаркиев (Россия) — 2653;

65. Володар Мурзин (Россия) — 2652...

73. Александр Грищук (Россия) — 2645...

81. Владислав Артемьев (Россия) — 2641.

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Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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