Непомнящий победил на международном шахматном турнире «Аэрофлот Опен»

Победителем международного шахматного турнира «Аэрофлот Опен» стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Соревнования проходят в Москве.

В 9-м туре 5 марта 35-летний Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с 17-летним Мухаммадзохидом Суяровым. Партия продолжалась 42 хода.

После девяти туров россиянин набрал 7,5 балла и оказался недосягаемым для соперников.

Призовой фонд «Аэрофлот Опен», который входит в серию рейтинговых турниров Международной шахматной федерации FIDE Circuit, превышает 18 миллионов рублей, 3,4 миллиона из которых достанутся победителю.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max