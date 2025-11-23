Непомнящий о поражении Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Да ну нафиг»

Гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на поражение Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира.

«Да ну нафиг», — написал Непомнящий в телеграм-канале.

Есипенко в полуфинале проиграл китайцу Вэю И. Две классические партии завершились вничью. Первая короткая партия на тай-брейке победителя также не выявила, во второй россиянин, играя черными фигурами, уступил китайскому шахматисту.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.