Россиянин Ян Непомнящий опустился на восьмую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует сайт организации. У него 2773 очка.

Россиянин Александр Грищук занимает девятое место (2772), Владислав Артемьев (2754) - 13-й. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, занимает 15-е место. Сергей Карякин поднялся на 16-ю строчку (2752).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2861), вторым идет американец Фабиано Каруана (2816), третьим - китаец Дин Лижэнь (2805).