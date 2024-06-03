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Непомнящий: «В нынешней форме у Лижэня мало шансов в матче с Гукешем»

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Россиянин Ян Непомнящий оценил шансы действующего чемпиона мира Дин Лижэня защитить титул в матче с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него есть много шансов», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Российский гроссмейстер в 2023 году уступил Лижэню в матче за титул чемпиона мира на тай-брейке, а в этом сезоне не смог занять первое место на турнире претендентов. Соревнования выиграл 18-летний Гукеш Доммараджу. Матч за мировую шахматную корону между ним и китайцем запланирован на ноябрь-декабрь 2024 года.

На турнире в Ставангере Лижэнь после шести туров занимает последнее место, потерпев 4 поражения в шести матчах.

Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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