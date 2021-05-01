Непомнящий не сможет сыграть под российским флагом в матче за звание чемпиона мира

Директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Дэвид Льяда сообщил, что российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть под флагом России в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

Непомнящий проведет матч против Карлсена в статусе нейтрального спортсмена, на соревнованиях будет отсутствовать символика Российской Федерации — флаг, герб и гимн.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам из России выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Матч между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).