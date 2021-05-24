Непомнящий назвал самые большие призовые в карьере

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий рассказал о своих доходах.

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— Призовые за турнир претендентов-2020 — самый большой шахматный гонорар в жизни?

— Думаю, что точно были больше. Приз за турнир претендентов был немного больше 100 тысяч евро. Часть призовых ушла на оплату работы команды. По-моему, в Саудовской Аравии на чемпионате мира по рапиду и блицу были хорошие призовые, по 120 тысяч на человека. За три дня это, конечно, рекорд.

— Поступали ли вам предложения от новых спонсоров после выхода на матч с Карлсеном?

— К счастью, да. Это мероприятие недешевое. Если работаешь один или с одним тренером, то, наверное, призовых хватает. В моем случае я более ответственно подошел: есть команда, которая со мной работает и в плане шахмат, и в медицинско-физиологическом. На это уже немного другие ресурсы необходимы. При другом исходе такое мероприятие было бы не в плюс для меня.

— В плане инвестиций делаете какие-то интересные ходы? Криптовалюта?

— Жалею, что не купил биткоин, когда он стоил тысячу или две тысячи долларов... Мои друзья этим интересовались. А я помню, что уехал на турнир на месяц, а когда вернулся, он стоил уже четыре-пять тысяч. Поэтому не стал покупать. Но в целом я не настолько обеспеченный человек, чтобы строить какие-то инвестпрограммы. Пока стараюсь делать то, в чем хоть немного разбираюсь.

(Тимур Ганеев)

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