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Сегодня, 17:51

Непомнящий начнет матч за мировую шахматную корону белыми фигурами

Тимур Ганеев
Корреспондент
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На церемонии открытия матча за мировую шахматную корону в театре балета Астаны состоялась жеребьевка. Впервые в истории шахмат в ней участвовал робот. Он определил, что белыми фигурами в первой партии сыграет россиянин Ян Непомнящий. Второй претендент на корону китаец Дин Лижэнь начнет матч черными.

— Белыми хорошо, черными тоже неплохо, — отреагировал на итоги жеребьевки Ян.

В субботу, 8 апреля, состоится пресс-конференция матча. В воскресенье, 9 апреля, первая партия. Всего в матче запланировано 14 партий с классическим контролем времени.

Ян Непомнящий
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