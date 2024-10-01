Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:00

Непомнящий может пропустить турниры в Лондоне из-за проблем с получением визы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что в его игровом календаре может наступить вынужденная пауза.

— Такое ощущение, что в последнее время вы играете в режиме нон-стоп, почти каждую неделю.

— Скорее так кажется. Очень интенсивный график был летом. Все этапы Grand Chess Tour, плюс был еще командный ЧМ в Казахстане и много онлайн-турниров. Сейчас у меня наступает небольшой перерыв до конца года. Отчасти это связано с визовыми проблемами. Долго делается виза в Великобританию, поэтому я уже точно пропускаю Global Chess League-2024 (Яна заменит Алиреза Фируджа. — Прим. «СЭ»). Возможно, сыграю на WR Chess Masters Cup-2024 (14-18 октября), но гарантии, конечно, нет.

— WR Chess Masters Cup-2024 Вадима Розенштейна пройдет в необычном формате: 16 человек по нокаут-системе будут играть по две партии в день с укороченным классическим контролем. Ранее немецкий бизнесмен также проводил командный чемпионат мира по рапиду и блицу в Астане (команда Непомнящего выиграла турнир по блицу). Розенштейн пытается как-то разнообразить шахматный календарь?

— Вадим любит шахматы, с удовольствием играет на регулярной основе. У него много интересных идей в плане турниров. Особенно мне нравится командный ЧМ, где в одной команде играют мужчины, женщины, любители. Так получилось, что в прошлом году возникло сразу два таких турнира: Global Chess League (чуть более закрытый) и турнир, который Вадим проводил с ФИДЕ. Он более массовый и довольно удачно вписывается в шахматный календарь.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

Ян Непомнящий
Читайте также
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости