Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 5-й партии матча за звание чемпиона мира

В субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан) российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет пятую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция пятой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 12.00.

Финал в Астане проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После четырех партий счет ничейный — 2-2.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.