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Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 5-й партии матча за звание чемпиона мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

В субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан) российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет пятую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция пятой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 12.00.

Финал в Астане проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После четырех партий счет ничейный — 2-2.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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