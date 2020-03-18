Непомнящий и Ван Хао начали турнир претендентов ФИДЕ с побед

В Екатеринбурге были сыграны первые партии турнира претендентов ФИДЕ. В четырех стартовых партиях только две не завершились вничью. Россиянин Ян Непомнящий победил голландца Аниша Гири, а китаец Ван Хао был сильнее своего соотечественника Дина Лижэня.

Вничью между собой сыграли француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана, а также россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.

Во втором туре Непомнящий сыграет с Грищуком, а Ван Хао — с Гири.