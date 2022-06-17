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Сегодня, 22:45

Непомнящий делит первое место после первого тура турнира претендентов

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура делят первое место после первого тура на турнире претендентов в Мадриде.

31-летний российский шахматист обыграл китайца Дин Лижэня. 34- летний американский шахматист оказался сильнее соотечественника Фабиано Каруаны.

Поляк Ян-Кшиштоф Дуда сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом. Азербайджанец Теймур Раджабов и француз Алиреза Фируджа также не смогли выявить победителя в партии.

Во 2-м туре в субботу, 18 июня, Непомнящий сыграет с Каруаной, Накамура с Раджабовым.

Хикару Накамура
Ян Непомнящий
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