Непомнящий делит первое место после первого тура турнира претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура делят первое место после первого тура на турнире претендентов в Мадриде.
31-летний российский шахматист обыграл китайца Дин Лижэня. 34- летний американский шахматист оказался сильнее соотечественника Фабиано Каруаны.
Поляк Ян-Кшиштоф Дуда сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом. Азербайджанец Теймур Раджабов и француз Алиреза Фируджа также не смогли выявить победителя в партии.
Во 2-м туре в субботу, 18 июня, Непомнящий сыграет с Каруаной, Накамура с Раджабовым.
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