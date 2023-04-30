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Сегодня, 14:54

Непомнящий и Лижэнь в третий раз подряд сыграли вничью в тай-брейк матче

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии тай-брейка матча за шахматную корону.

Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 33-м ходу. Счет в тай-брейке равный, 1,5-1,5. Шахматисты в третий раз подряд сыграли вничью.

На тай-брейке шахматисты проведут 4 игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае равного счета играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем. Если равенство сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: кто заберет корону? Онлайн-трансляция решающего дня матча за звание чемпиона мира

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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