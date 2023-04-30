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Сегодня, 12:59

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону.

Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 35-м ходу. Счет в матче равный, 7,5 — 7,5.

На тай-брейке шахматисты проведут 4 игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае равного счета играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем. Если равенство сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы.

Дин Лижэнь и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: кто заберет корону? Онлайн-трансляция решающего дня матча за звание чемпиона мира
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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