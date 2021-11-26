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Непомнящий и Карлсен в первой партии матча за мировую шахматную корону сыграли вничью

19:42
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону — 0,5:0,5.

Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры