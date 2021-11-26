Непомнящий и Карлсен в первой партии матча за мировую шахматную корону сыграли вничью
19:42
Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону — 0,5:0,5.
Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.
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