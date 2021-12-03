Непомнящий и Карлсен провели самую длинную партию в истории чемпионских матчей
3 декабря, 23:23
Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен в шестой партии мача за шахматную корону установили мировой рекорд.
Гроссмейстеры провели самую длинную партию в истории чемпионских матчей. Они сделали 136 ходов.
Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Корчнову и Анатолию Карпову, который они установили в 1978 году. Шахматисты сделали 124 хода.
В шестой партии россиянин Непомнящий проиграл Карлсену. Счет в противостоянии становится — 2,5: 3,5.
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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