Непомнящий и Карлсен провели самую длинную партию в истории чемпионских матчей

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен в шестой партии мача за шахматную корону установили мировой рекорд.

Гроссмейстеры провели самую длинную партию в истории чемпионских матчей. Они сделали 136 ходов.

136 moves, almost 8 hours of play, and we have the first decisive game of the match.



Magnus Carlsen wins Game 6 and is now leading by one point 31/2-21/2.#CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/213U87YTcz — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 3, 2021

Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Корчнову и Анатолию Карпову, который они установили в 1978 году. Шахматисты сделали 124 хода.