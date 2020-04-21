Гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин включены в состав сборной России на онлайн-турнир ФИДЕ под названием «Кубок наций». Первые трое входят в основу, Андрейкин станет запасным. Ранее ФИДЕ объявила о проведении Кубка наций с 5 по 10 мая. В нем сыграют команды России, США, Европы, Китая, Индии и остального мира. В состав каждой сборной войдет как минимум одна женщина.

— В состав сборной России будут включены Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, — цитирует «РИА Новости» президента Федерации шахмат России Андрея Филатова. — Запасной игрок — Дмитрий Андрейкин, капитан команды — Александр Мотылев. Одну участницу определит старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский.

Уже известно, что капитанами сборных Европы и Индии будут россияне — 13-й и 14-й чемпионы мира по шахматам Гарри Каспаров и Владимир Крамник соответственно. За сборную Индии сыграет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.