На Всемирной шахматной олимпиаде пройдено более половины дистанции

В Ченнае продолжается 44-я Всемирная шахматная олимпиада. Завершился шестой тур. Выиграв у второй команды Индии со счетом 2,5:1,5, лидерство в турнире захватила сборная Армении с 12 матчевыми очками в активе. На 1 очко отстают американцы. По 10 очков набрали 11 команд.

В женском турнире без потерь идет первая команда Индии, в шестом туре обыгравшая грузинскую сборную со счетом 3:1. По 11 очков в активе у азербайджанок и румынок. Командам предстоит сыграть еще пять туров.

Делегат конгресса от России, руководитель тренерской комиссии ФИДЕ гроссмейстер Михаил Кобалия и международный мастер Володар Мурзин 4 августа провели сеанс с шахматистами с ограниченными возможностями здоровья в Российском центре науки и культуры и подарили этой организации шахматы.

(Этери Кублашвили)