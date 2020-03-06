Источник: на телах умерших в Москве украинских шахматистов обнаружены следы от уколов

На телах умерших в Москве украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, обнаружены следы от инъекций, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, у Богдановича остались следы от уколов на руках и ногах, у Вернигоры — след под коленом. При этом в квартире не были обнаружены шприцы.

26-летний Богданович был международным мастером по шахматам, становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. 18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ.