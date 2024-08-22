На Суперфиналах лидируют дуэты

В Барнауле проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Шестой тур соревнований состоялся 22 августа.

В мужском турнире гонку возглавляют гроссмейстеры Евгений Наер и Арсений Нестеров. Оба одержали по две победы — над Артемом Тимофеевым и Павлом Понкратовым, а остальные свои партии закончили вничью. На полшага позади лидеров идут Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Александр Грищук. В шестом туре Артемьев был сильнее Алексея Дреева, Есипенко накануне обыграл Рудика Макаряна, а Грищук на старте выиграл у Тимофеева.

Положение после 6-го тура:

1-2. Евгений Наер, Арсений Нестеров — по 4, 3-5. Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Александр Грищук — по 3,5, 6-7. Даниил Дубов, Алексей Гребнев — по 3, 8-10. Рудик Макарян, Максим Матлаков, Алексей Дреев — по 2,5, 11-12. Павел Понкратов, Артем Тимофеев — по 2.

У женщин пока без сюрпризов: лидируют рейтинг-фавориты Екатерина Лагно и Александра Горячкина, набравшие по 4,5 очка. В шестом туре они сыграли вничью между собой, а Лея Гарифуллина, которая возглавляла турнирную таблицу наравне с ними, в драматичной борьбе уступила Валентине Гуниной и теперь отстает от лидеров на пол-очка.

Положение после 6-го тура:

1-2. Екатерина Лагно, Александра Горячкина — по 4,5, 3. Лея Гарифуллина — 4, 4. Ольга Гиря — 3,5, 5-7. Валентина Гунина, Дарья Войт, Дарья Чарочкина — по 3, 8-10. Полина Шувалова, Наталья Погонина, Баира Кованова — по 2,5, 11. Екатерина Гольцева — 2, 12. Ольга Карманова — 1.

23 августа на турнире выходной день. Участникам предстоит сыграть еще 5 туров.

Спортсмены, занявшие 1-5-е места, получают право участия в Кубке мира ФИДЕ в 2025 году. У женщин на Кубок мира выходят три лучших спортсменки.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с Правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края. Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнеры ФШР — ПАО «Аэрофлот» и ООО «ТД Сима-Ленд».