По инициативе сильнейших российских гроссмейстеров Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко с 12 по 14 мая проведет первый благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России».

На данный момент на счет турнира поступило 24 миллиона рублей, однако сбор средств еще продолжается. Общий призовой фонд будет распределен одинаково вне зависимости от мест, занятых шахматистами, среди восьми региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Еще до старта участники определили, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. По итогам турнира Фонд Тимченко передаст средства индивидуальной защиты и медицинские товары в 10 регионов.

«Шахматы объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения, и этот турнир тому подтверждение, — сказал Геннадий Тимченко. — Спортсмены, которые в период кризиса берут на себя ответственность и привлекают к своей инициативе внимание всей страны, заслуживают безусловного уважения, и я рад возможности поддержать этот проект».