На презентации мюзикла «Шахматы» впервые представили неизвестные в России песни АВВА на русском языке

Презентация-погружение московской версии мюзикла «Шахматы», премьера которого назначена на 17 октября, состоялась в минувший четверг в Театре МДМ. Гости мероприятия перенеслись в 1982 год, в Лондон, и стали свидетелями большой пресс-конференции с участием экс-чемпиона мира по шахматам Фредерика Трампера (США) и действующего чемпиона мира по шахматам Анатолия Сергиевского (СССР/Великобритания).

Журналисты расспрашивали гроссмейстеров об их спортивной карьере. Шахматисты, отвечая на вопросы, исполняли вместе с другими героями мюзикла неизвестные российской публике хиты композиторов АВВА Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса впервые на русском языке.

Импровизированная пресс-конференция стала исторической реконструкцией реальных событий, разворачивающихся между Анатолием Карповым и Виктором Корчным после матча за звание чемпиона мира по шахматам 1981 года в Мерано. Именно эта история вдохновила драматурга Тима Райса на создание мюзикла «Шахматы», а великие гроссмейстеры стали прототипами главных героев.

«Шахматы, в целом, мало представлены в популярной культуре. Если в литературе они так или иначе присутствуют благодаря Набокову и Цвейгу, в кино за них обычно отвечают «злодеи», которые разрабатывают разные хитроумные планы и делают это не без помощи этой игры, то поп-культура и шахматы — это вещи, совершенно не связанные между собой. Мюзикл «Шахматы» — это, пожалуй, единственный мировой пример очень достойного и качественного представления нашего вида спорта в искусстве. Здесь шахматы являются не некой забавной деталью, а, по сути, выступают главной движущей силой сюжета, — отметил Марк Глуховский, исполнительный директор Федерации шахмат России. — Сам мюзикл прошел испытание временем: он более 30 лет шел на сценах Нью-Йорка и Лондона, и очень приятно, что сейчас он появляется в России и будет впервые показан на русском языке. Продюсерская компания «Бродвей Москва» — это большие профессионалы, которые уже не раз успешно выводили западные мюзиклы на нашу сцену. Я надеюсь, что и в этот раз их ждет успех, и восхищаюсь их мужеством, потому что сейчас, когда проведение любых массовых мероприятий связано с огромной ответственностью организаторов, они пошли на этот риск. Желаю им удачи!»