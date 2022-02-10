На «Гран-при ФИДЕ» в Берлине сыграны партии пятого тура

В столице Германии сыграны партии пятого, предпоследнего тура групповой стадии «Гран-при ФИДЕ» 2022 года.

16 гроссмейстеров разбиты на четыре группы; по два победителя из каждой выходят в полуфиналы. Первую путевку в эту стадию завоевал Левон Аронян, который сегодня обыграл Винсента Каймера. У Левона стало 4 очка из 5, и он досрочно занял первое место в своей группе.

Группа А. Накамура — Грищук — 1:0, Бакро — Есипенко — 0:1. Положение. 1. Накамура — 3,5 очка из 5. 2. Есипенко — 3. 3. Грищук — 2. 4. Бакро — 1,5. Пары шестого тура: Грищук — Бакро, Есипенко — Накамура.

Группа В. Войташек — Федосеев — ничья, Р. Раппорт — Г. Опарин — ничья. Положение. 1-2. Войташек, Федосеев — по 3. 3. Раппорт — 2,5. 4. Опарин — 1,5. Пары шестого тура: Опарин — Войташек, Федосеев — Раппорт.

Группа С. Каймер — Аронян — 0:1, Дубов — Видит — ничья. Положение. 1. Аронян — 4. 2-3. Видит, Дубов — по 2,5. 4. Каймер — 1. Пары шестого тура: Видит — Каймер, Аронян — Дубов.

Группа D. Харикришна — Домингес — 0:1, Широв — Со — ничья. Положение. 1. Со — 3,5. 2. Домингес — 3. 3. Харикришна — 2. 4. Широв — 1,5. Пары шестого тура: Домингес — Широв, Со — Харикришна.

Этери Кублашвили