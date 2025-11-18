Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:19

На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам

Анастасия Пилипенко

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) обсудит возвращение флагов и гимнов российским и белорусским шахматистам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Предложение было направлено Федерацией шахмат России (ФШР) в ФИДЕ. Международная федерация включила этот вопрос в повестку генассамблеи. Кроме того, ФШР предложила совету ФИДЕ обеспечить полноценное участие сборных России и Белоруссии во всех соревнованиях под эгидой организации, начиная с 2026 года. Генеральная ассамблея запланирована на 14 декабря и пройдет в онлайн-формате.

В 2022 году российские шахматисты были отстранены от командных турниров. В январе 2025 года ФИДЕ разрешила юношеским и паралимпийским командам выступать в нейтральном статусе. В июле того же года женская сборная России получила допуск к участию в чемпионате мира под флагом ФИДЕ.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
ФИДЕ
Читайте также
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Пять российских шорт-трекистов выступят на Мировом туре в Польше
В Госдуме РФ ждут наказаний для украинских болельщиков: «Почему УЕФА до сих молчит? РФС должен требовать справедливого наказания!»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам
Чикунова отметила смягчение санкций в отношении российского спорта
Рыжков считает, что ЧМ доказал огромный потенциал российских батутистов
Две путевки в элиту и одно падение. Итоги первого этапа отбора на Олимпиаду у конькобежцев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карякин высоко оценил женскую сборную России по шахматам

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости