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25 января, 23:04

Мужской и женский турниры претендентов по шахматам пройдут в апреле 2024 года

Мария Гусева
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) совместно проведет турниры претендентов среди мужчин и женщин в апреле 2024 года, сообщает ТАСС.

В каждом турнире будут выступать по восемь участников. Общая продолжительность турниров составит 22 дня. Рекомендуемый общий призовой фонд для обоих турниров — 750 тысяч евро. Регламент соревнований должен быть утвержден до 1 июля 2023 года.

ФИДЕ открыла прием заявок на проведение турниров. Подать заявку можно до 28 февраля.

Ранее стало известно, что матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Казахстана — Астане. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Источник: ТАСС
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