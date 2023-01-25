Мужской и женский турниры претендентов по шахматам пройдут в апреле 2024 года

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) совместно проведет турниры претендентов среди мужчин и женщин в апреле 2024 года, сообщает ТАСС.

В каждом турнире будут выступать по восемь участников. Общая продолжительность турниров составит 22 дня. Рекомендуемый общий призовой фонд для обоих турниров — 750 тысяч евро. Регламент соревнований должен быть утвержден до 1 июля 2023 года.

ФИДЕ открыла прием заявок на проведение турниров. Подать заявку можно до 28 февраля.

Ранее стало известно, что матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Казахстана — Астане. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.