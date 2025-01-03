Мурзин заявил, что не отклонял приглашения ФШР на Суперфинал и командный чемпионат России

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» отметил, что его удивляют заявления руководителей Федерации шахмат России (ФШР).

— Ваше мнение о заявлении главы ФШР Андрея Филатова о том, что вам надо начать работать с Евгением Томашевским?

— Очень оригинальное заявление, учитывая, что Михаил Робертович [Кобалия] привел меня к титулу чемпиона мира по рапиду. Евгений Томашевский — сильный гроссмейстер, но в последние годы он работал с юниорской сборной Азербайджана. Так что только удивляюсь словам президента ФШР.

— Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев говорит, что федерация постоянно приглашает вас на внутренние турниры, но вы игнорируете эти запросы. Не отвечаете ни «нет», ни «да»...

— В качестве примера моего «игнорирования» исполнительный директор называет суперфинал-2024 и командный чемпионат России-2024. Могу опровергнуть эти слова. Ни на один из этих турниров никаких приглашений от ФШР не было. Да их и не могло быть в принципе. На суперфинал надо отбираться (единственную wild card получил Алексей Гребнев. — Прим. «СЭ»), а на командном ЧР команды формируют региональные федерации.

— Владимир Федосеев стал вице-чемпионом мира по рапиду в 2017 году, проиграв на тай-брейке Ананду. Теперь его успехи значительно более скромные. Не боитесь повторить этот путь?

— Я бы не сказал, что результаты Федосеева пошли вниз. В прошлом году он второй раз стал вторым на ЧМ по рапиду. В этом году выиграл личные чемпионаты Европы по рапиду и блицу, успешно выступил на Всемирной шахматной олимпиаде на первой доске за сборную Словении... Что касается меня, то надо просто еще больше работать, ни в коем случае не расслабляться.