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Мурзин — о разделении титула между Карлсеном и Непомнящим: «Чемпион должен быть один»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматисты Ян Непомнящий и Володар Мурзин.
Ян Непомнящий и Володар Мурзин.
Фото ФИДЕ

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» назвал основную причину поражения от Яна Непомнящего в четвертьфинале ЧМ по блицу.

— В блицтурнире уже играли в свое удовольствие? Или ставили перед собой задачу попасть в топ-8?

— Конечно, хотелось попасть в топ-8. Кстати, я неплохо играл на ЧМ по блицу и в прошлом году в Узбекистане. Тогда досадное поражение в последнем туре от Александра Грищука отбросило меня от топовых позиций.

— Четвертьфинал с Непомнящим. Чувствовали, что он в крутой форме и будет претендентом на победу?

— У Яна большой опыт игры по нокаут-системе. У меня он пока сильно меньше. Думаю, это сильно сказалось. Я нервничал. Да, и Непомнящий действительно был в отличной форме. Не зря в этот вечер с ним никто не смог справиться.

— Два чемпиона в рапид после просьбы Магнуса — перебор?

— Чемпион должен быть один. Это мое мнение.

Володар Мурзин. «Ананд поздравил на русском языке». Первое большое интервью с Мурзиным после чемпионства

Шахматы
Володар Мурзин
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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