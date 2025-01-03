Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:00

Мурзин назвал читерство глобальной проблемой шахмат

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» прокомментировал свое отношение к деятельности 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, которые последние несколько лет активно борется с нечестной игрой в онлайн-шахматах.

«Читерство не просто серьезная проблема, а глобальная! Это надо всем понимать. И речь не только про онлайн, но и офлайн. У Крамника, возможно, не самые лучшие методы, — но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание», — подчеркнул «СЭ» Мурзин.

Володар Мурзин. «Ананд поздравил на русском языке». Первое большое интервью с Мурзиным после чемпионства

Шахматы
Владимир Крамник
Володар Мурзин
Читайте также
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мурзин назвал самое приятное поздравление с титулом чемпиона мира по рапиду

Мурзин рассказал, что с удовольствием бы сыграл в турнирах Карлсена по шахматам Фишера

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости