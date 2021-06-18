Москва примет этап детского Кубка страны

Этап детского Кубка России «Умные дети — сильная Россия» пройдет в Москве с 13 по 20 июля в гостинице «Holiday Inn Селигерская», расположенной рядом со станцией метро «Селигерская». Сильнейших определят в четырех возрастных категориях: среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

Организаторы соревнований — Федерация шахмат России, Федерация шахмат Москвы и центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса». Предварительная регистрация участников продлится до 6 июля. Организаторы также готовят для любителей шахмат большую дополнительную программу. В нее войдут открытый турнир по классическим шахматам, посвященный Международному дню шахмат (14-19 июля); открытый турнир по блицу, посвященный Международному дню шахмат (17 июля); открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному дню шахмат (20 июля); фестиваль «Золотая пешечка» для учащихся начальных классов, учителей и педагогов шахмат (17-20 июля).

Эльдар Мухаметов