Молодые спортсмены отличились на крупном фестивале «Рождество в Москве»

Новый турнир в шахматном календаре столицы «Рождество в Москве», в программу которого вошли этапы Рапид и Блиц Гран-при России, проходил с 17 по 19 января в НИУ «Высшая школа экономики». Организаторами фестиваля выступили Федерация шахмат Москвы и Федерация шахмат России.

На этапе Рапид Гран-при России борьбу за призовые места вели 260 шахматистов, в том числе 9 гроссмейстеров, 8 международных мастеров и 35 мастеров ФИДЕ.

На открытии участников приветствовали исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов и заместитель проректора НИУ «Высшая школа экономики» Саламбек Домбаев.

Лучшие результаты по итогам двух игровых дней показали сразу восемь участников — по 8,5 очков из 11. После подсчета дополнительных показателей победителем турнира был объявлен 14-летний мастер ФИДЕ Станислав Букреев. Молодой московский спортсмен прошел всю дистанцию без поражений, одержав шесть побед.

Второе место занял международный мастер Ярослав Ремизов (Челябинская область), «бронзу» выиграл гроссмейстер Илья Ильюшенок (ХМАО — Югра).

Первое место среди женщин заняла москвичка Дарья Войт.

Этап Блиц Гран-при России собрал 257 шахматистов, включая 10 гроссмейстеров, 11 международных мастеров и 34 мастеров ФИДЕ.

Победителем стал 14-летний международный мастер Артем Усков. В 11 партиях московский спортсмен набрал 9,5 очков.

Пять участников разделили призовые места с 9 набранными очками. По дополнительным показателям серебряным призером стал гроссмейстер Павел Понкратов, бронзовым — международный мастер Полина Шувалова (оба — Москва).

Эльдар Мухаметов