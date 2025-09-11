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Шахматы

11 сентября 2025, 10:00

Мировая элита борется за выход в турниры претендентов в Самарканде

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Екатерина Лагно.
Фото Михал Валуша / ФИДЕ

В Самарканде пройдено больше половины дистанции турниров FIDE Grand Swiss и FIDE Women's Grand Swiss, входящих в цикл чемпионатов мира по шахматам среди мужчин и женщин. Участники, занявшие 1-2-е места в обоих соревнованиях, получают путевки на турниры претендентов и претенденток ФИДЕ 2026 года.

После шести туров у мужчин с 5 набранными очками единолично лидирует иранский гроссмейстер Пархам Магсудлу. В его активе победы над Арьяном Чопрой (Индия), Давидом Антоном (Испания), Алирезой Фирузджей (Франция) и Рихардом Раппортом (Венгрия). В одном из интервью иранец, «посеянный» под 21-м стартовым номером, отметил, что на месте ему помогает поддержка тренера и жены и он делает все, что «сделать их счастливыми».

На пол-очка от него отстают Абхиманью Мишра (США), Арджун Эригайси, Нихал Сарин (оба — Индия), Маттиас Блюбаум (Германия) и Аниш Гири (Нидерланды).

Из представленных на турнире десяти россиян больше всего очков — по 3,5 набрали Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Андрей Есипенко. По ходу турнира Непомнящий нанес поражение Эдизу Гюрелю (Турция) и сделал пять ничьих, Даниил Дубов выиграл у Александра Предке (Сербия) и пять партий сыграл вничью, а Андрей Есипенко был сильнее Антона Коробова и Андрея Волокитина (оба — Украина), сделал три ничьи и проиграл В. Пранаву (Индия).

Эксперты особо отмечают два поражения чемпиона мира Доммараджу Гукеша (Индия): от самого молодого гроссмейстера в мира Абхиманью Мишры (США) и от Николаса Теодору (Греция). Таким образом, американец и грек вошли в так называемый «Клуб Михаила Чигорина» — список шахматистов, выигравших партию с классическим контролем в официальном соревновании у действующего чемпиона мира.

У женщин пока нет равных россиянке Екатерине Лагно и индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали — они имеют в своем активе по 5 очков. На счету Лагно победы над Умидой Омоновой (Узбекистан), Ксенией Балабаевой (Казахстан), Сун Юйсинь (Китай) и Динарой Вагнер (Германия), а также ничьи с Нургюл Салимовой (Болгария) и Вайшали.

По 4,5 очка в активе у Го Ци (Китай) и Антуанеты Стефановой (Болгария). Ольга Гиря отстает от лидеров на 1 очко, Лея Гарифуллина — на 1,5.

К сожалению, Валентина Гунина снялась с турнира по состоянию здоровья. Желаем Валентине скорейшего восстановления!

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