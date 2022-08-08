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Министр спорта РФ выразил уверенность, что Аркадий Дворкович справится с задачами на посту президента ФИДЕ

Иван Шитик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович справится с задачами, стоящими перед организацией.

«Рад поздравить Аркадия Владимировича с переизбранием на должность президента ФИДЕ, — цитирует Матыцина ТАСС. — Подавляющее большинство делегатов проголосовало за российского представителя, действующего главу организации, что говорит о его высоком авторитете и эффективной работе. Ценно то, что выборы отразили реальные результаты деятельности и не подверглись политическому давлению. Уверен, что Аркадий Владимирович справится с предстоящими задачами на посту президента ФИДЕ и продолжит плодотворную работу по развитию шахмат. Безусловно, для нас особенно важно, чтобы все российские спортсмены полноценно участвовали во всех международных турнирах, а на мировой арене была честная конкуренция и побеждали в них действительно сильнейшие. А в предстоящем матче за шахматную корону, конечно, будем поддерживать нашего гроссмейстера Яна Непомнящего».

Аркадий Дворкович одержал победу на выборах президента Международной шахматной федерации, получив 156 голосов из 179. На должность также претендовал украинец Андрей Баришполец, но за его кандидатуру проголосовали только 16 делегатов.

Источник: https://tass.ru/sport/15421821
Аркадий Дворкович
Олег Матыцин
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