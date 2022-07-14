Международный день шахмат отметят в ЦДШ

Международный день шахмат отмечается 20 июля. Профессиональный праздник будет широко отмечаться в ЦДШ имени Ботвинника.

В Большом зале Центрального дома шахматиста пройдет церемония награждения заслуженных шахматных деятелей Золотым знаком ФШР. Затем гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры: их соперниками станут 40 детей.

Также в этот день куратор Музея шахмат ФШР кандидат исторических наук Дмитрий Олейников проведет экскурсии для всех желающих.

(Этери Кублашвили)