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Сегодня, 14:00

Международный день шахмат отметят в ЦДШ

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Международный день шахмат отмечается 20 июля. Профессиональный праздник будет широко отмечаться в ЦДШ имени Ботвинника.

В Большом зале Центрального дома шахматиста пройдет церемония награждения заслуженных шахматных деятелей Золотым знаком ФШР. Затем гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры: их соперниками станут 40 детей.

Также в этот день куратор Музея шахмат ФШР кандидат исторических наук Дмитрий Олейников проведет экскурсии для всех желающих.

(Этери Кублашвили)

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