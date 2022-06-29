Международная шахматная федерация внесла изменения в правила турнира претендентов у женщин

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) утвердил новые правила женского турнира претендентов, приняв систему на выбывание, информирует ТАСС.

В турнире примут участие восемь шахматисток. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из четырех партий между спортсменками, финал — из шести, при необходимости предусмотрен тай-брейк.

В четвертьфиналах между собой сыграют россиянки Александра Горячкина (Россия) и Александра Костенюк (Россия), Лэй Тинцзе (Китай) и Анна Музычук (Украина), Хампи Конеру (Индия) и Мария Музычук (Украина), а также Тань Чжунъи (Китай) и Екатерина Лагно (Россия).

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в октябре-ноябре и продлятся две недели, финальное противостояние состоится в первом квартале 2023 года.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть против действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону. Он запланирован на лето 2023 года.