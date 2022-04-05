Матыцин заявил, что министерство спорта РФ окажет помощь отстраненному от соревнований шахматисту Карякину

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство окажет помощь отстраненному от соревнований шахматисту Сергею Карякину.

—Будет ли оказана какая-то помощь отстраненным спортсменам за их политическую позицию? Например, Сергею Карякину.

—Он является членом команды. Мы максимально сделаем все возможное, чтобы защитить его права как спортсмена и найдем механизм компенсации тех финансовых потерь, которые он понес.

Напомним, что Карякин дисквалифицирован ФИДЕ на шесть месяцев. Отстранение вступило в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).