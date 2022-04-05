Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:08

Матыцин заявил, что министерство спорта РФ окажет помощь отстраненному от соревнований шахматисту Карякину

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство окажет помощь отстраненному от соревнований шахматисту Сергею Карякину.

—Будет ли оказана какая-то помощь отстраненным спортсменам за их политическую позицию? Например, Сергею Карякину.

—Он является членом команды. Мы максимально сделаем все возможное, чтобы защитить его права как спортсмена и найдем механизм компенсации тех финансовых потерь, которые он понес.

Напомним, что Карякин дисквалифицирован ФИДЕ на шесть месяцев. Отстранение вступило в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Олег Матыцин
Сергей Карякин (шахматы)
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Правильно ли исключать людей за мнение?» Карлсен высказался о ситуации с травлей Карякина
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости