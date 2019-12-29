Матлаков занимает второе место по итогам первого дня на ЧМ по блицу

Россиянин Максим Матлаков располагается на втором месте после первого игрового дня на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине «блиц» в Москве, сообщает RT.

По итогам 12 туров Матлаков набрал 9,5 очка. За ним с девятью очками следуют соотечественники Даниил Дубов и Ян Непомнящий, а также американец Хикару Накамура.

Возглавляет турнирную таблицу норвежец Магнус Карлсен.