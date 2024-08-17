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Матлаков назвал круг претендентов на победу в Суперфинале

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион Европы Максим Матлаков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от участия в Суперфинале-2024 чемпионата России, который проходит в Барнауле.

— Могли бы выделить несколько фаворитов Суперфинала, или все очевидно?

— Все-таки рейтинг — это главный критерий. Понятно, что Александр Грищук, Даня Дубов, Влад Артемьев котируются выше всех. Но есть еще Андрей Есипенко, еще несколько ребят, кто вполне смогут вклиниться в борьбу за победу.

— В прошлом году вы стали вторым вслед за Артемьевым. Вас удивил тот результат?

— Я уже занимал второе место на Суперфинале-2021 в Уфе, когда выиграл Никита Витюгов, и третье в 2019 году в Ижевске, когда золото досталось Евгению Томашевскому. Например, в Уфе я имел микроскопические шансы выйти на тай-брейк с Никитой Витюговым, однако всю партию с Андреем провел в защите и единственная возможность выиграть партию была бы, если бы он просрочил время (в один момент Есипенко сделал ход, имея 2 секунды).

В прошлом же году борьбы как таковой не было. Уже тура за четыре до конца было понятно, что победителем станет Артемьев. А кто займет второе и третье место — было уже не так важно (призеры автоматически отбираются в Суперфинал следующего года. — Прим. «СЭ»). В Пушкине был Влад и все остальные.

В первом туре Матлаков сыграл вничью с Алексеем Гребневым.

Максим Матлаков. «Даже Магнус позавидовал бы такой зрелой игре, какую показал Гукеш в Торонто». Интервью чемпиона Европы по шахматам

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