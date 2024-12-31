Мама Володара Мурзина назвала важные факторы победы сына на ЧМ по рапиду

Мама Володара Мурзина Екатерина в интервью «СЭ» рассказала, что сын прилетел в Нью-Йорк за три дня до старта ЧМ по быстрым шахматам и блицу, чтобы пройти акклиматизацию.

— Какова роль многолетнего тренера Володара Михаила Кобалия в этом чемпионском титуле?

— Честно, это даже сложно описать словами. Очень важная роль. Без слаженного союза и их кропотливой совместной работы такого бы результата не было. Говорю не только о шахматной составляющей, но и о психологической помощи. Михаил Робертович дает Володару много советов, наставлений. На мой взгляд, очень хорошо, когда шахматист доверяет своему наставнику, а не меняет их каждые полгода-год. Таких примеров достаточно много. Важно идти плечом к плечу к своей цели. Понятно, что у Володара могут быть мини-сессии с кем-то еще, но основной тренер один. Так что это общая победа. Володара, его тренера, спонсора.

— Могли бы рассказать о подготовке непосредственно к ЧМ-2024 по быстрым шахматам и блицу? Она была особенной?

— В подготовку я не суюсь. Мои задачи состоят в другом: чтобы у Володара было хорошее питание, сон, со здоровьем было все в порядке. Подготовка полностью на Михаиле Робертовиче. Каждый отвечает за свое.

— Как Володар справился с джетлагом?

— Он опытный в этом плане. Могу сказать, что мы прилетели заранее. За три дня. Понимали, что это важно, несмотря на безумные расходы. Под Рождество и Новый год цены на гостиницы в Нью-Йорке прогнозируемо очень сильно выросли. Спасибо спонсору, что все оплатил. Так что период акклиматизации прошел хорошо. Во многом за счет этого в первый день он выиграл четыре стартовые партии.

В целом Володар понимает, насколько важен режим. Дома заранее готовился к поездке в США. Ложился намеренно позже, чем обычно. Сдвигал часовой пояс.

18-летний Мурзин стал вторым самым молодым победителем в истории чемпионатов мира по рапиду. Лишь Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана выигрывал в более юном возрасте — в декабре 2021-го, когда ему было 17.