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Сегодня, 11:45

Мама Мурзина о решающей партии сына с Прагнанандхой: «Володар умеет выкрутиться из самой сложной ситуации»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мама Володара Мурзина Екатерина в интервью «СЭ» подчеркнула, что не переживала, когда ее сын попал практически в безнадежное положение в 12-м туре ЧМ по рапиду в партии с Рамешбабу Прагнанандхой.

«В прошлом году Володар обыграл Прагнанандху в Самарканде и в рапид, и в блиц, — отметила «СЭ» Мурзина. — И тоже позиции у него были не очень. Плюс я никогда не расстраиваюсь, когда вижу, что его соперник захватил преимущество. Мой сын верткий. Иногда «залезает» куда не надо, но умеет выкрутиться. Так что стараюсь не паниковать, жду окончания тура и финального результата. В Володара верю и верила всегда, что он найдет лазейку, самый правильный ход».

Екатерина и&nbsp;Володар Мурзины. «Не понимаю, почему Володара СМИ называют «неожиданным чемпионом»?» Интервью с мамой победителя ЧМ по быстрым шахматам

30 декабря Мурзин вышел в плей-офф ЧМ по блицу. Он занял восьмое место и сыграет с финишировавшим первым Яном Непомнящим.

Шахматы
Володар Мурзин
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