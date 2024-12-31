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Мама Мурзина рассказала, почему не удивилась победе сына на ЧМ по рапиду

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мама Володара Мурзина Екатерина в интервью «СЭ» рассказала о том, какие чувства она испытала после знаковой победы сына на ЧМ по быстрым шахматам в Нью-Йорке.

— Разговаривали с сыном после победы?

— Мы полночи не спали, общались. Было очень много эмоций. Володар, правда, долго не мог поверить, что выиграл. Но я, честно, не совсем поняла эту реакцию, а также удивление СМИ победой сына. Почему он самый «неожиданный чемпион»?

— Наряду с 17-летним Нодирбеком Абдусатторовым в 2021-м?

— Я к тому, что в прошлом году он поделил третье место на аналогичном ЧМ по рапиду в Самарканде (Карлсен тогда набрал 10 очков, Владимир Федосеев — 9,5, а сразу 12 игроков по 9. По дополнительным показателям третьим стал Юй Янъи, Мурзин финишировал пятым. — Прим. «СЭ»). Тогда тоже был мощнейший состав, и Володар всегда был среди лидеров. Обыграл Непомнящего, Ароняна, Прагнанандху. До медали не хватило совсем чуть-чуть. Через год он добрался до победы.

— Что вы почувствовали, когда он обеспечил себе необходимый результат в партии с Кареном Григоряном и единолично выиграл чемпионат?

— Была очень счастлива за сына. Эмоции переполняли. Эта победа случилась в очень нужный момент. Наша семья испытывает немало трудностей на жизненном пути, и этот успех может помочь нам.

Екатерина и&nbsp;Володар Мурзины. «Не понимаю, почему Володара СМИ называют «неожиданным чемпионом»?» Интервью с мамой победителя ЧМ по быстрым шахматам

Мурзин стал пятым чемпионом мира по рапиду из России. Ранее этот титул удавалось взять только Анатолию Карпову, Гарри Каспарову* (признан иноагентом решением Минюста РФ, а также внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»), Сергею Карякину и Даниилу Дубову.

Шахматы
Володар Мурзин
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