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Сегодня, 11:15

Мама Мурзина рассказала, как сын отреагировал на дисквалификацию Карлсена

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мама Володара Мурзина Екатерина в интервью «СЭ» отметила, что ФИДЕ предоставляет особые условия 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену на всех ЧМ по рапиду и блицу.

«Говорил ли что-то Володар про дисквалификацию Магнуса Карлсена во второй день ЧМ по рапиду? Особо не говорил. Он приехал играть в шахматы, был сконцентрирован на своих задачах, предстоящих соперниках. Единственное, он сказал такую фразу: «Ладно, зато первый столик освободился». Наверное, не все в курсе, что на ЧМ по рапиду и блицу за Карлсеном закреплен первый стол. Как бы он не играл, сколько бы очков у него не было в тот момент (обычно за первым столом играют лидеры. — Прим. «СЭ»). Видимо, это его условия, с которыми организаторы, к сожалению, соглашаются.

У Магнуса был тяжелый старт. Не мог найти свою игру. Может, и это послужило началом этого конфликта, но Володар за этим точно не следил», — подчеркнула Екатерина в интервью «СЭ».

Екатерина и&nbsp;Володар Мурзины. «Не понимаю, почему Володара СМИ называют «неожиданным чемпионом»?» Интервью с мамой победителя ЧМ по быстрым шахматам

Мурзин завоевал титул чемпиона по быстрым шахматам, набрав 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения. С 9,5 в своем активе финишировали россияне Александр Грищук (второе место) и Ян Непомнящий (третье).

Шахматы
Володар Мурзин
Магнус Карлсен
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