7 августа, 12:45

Максим Тимошин выиграл этап Кубка России в Южно-Сахалинске

Фото Максим Федоров

В Южно-Сахалинске состоялся самый восточный этап FONBET Кубка России по шахматам — Кубок ГК «Гидрострой», проводившийся уже в 11-й раз. На старт соревнований вышли 58 участников.

На церемонии открытия шахматистов приветствовали заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, который отметил, что на турнире будет вручен специальный приз «За самую красивую партию» имени гроссмейстера Анатолия Давидовича Мачульского (основателя компании FONBET — титульного партнера Кубка страны).

По 7 очков из 9 набрали мастер ФИДЕ Максим Тимошин (Красноярский край) и международный мастер Эрик Обгольц (Новосибирская область). Лучшие дополнительные показатели вывели на первое место красноярского спортсмена.

На пол-очка от них отстали гроссмейстеры Вадим Звягинцев (Москва), Александр Москаленко (Сахалинская область), Жасмаран Цыдыпов и мастер ФИДЕ Тамерлан Чындыгыр (оба — Республика Бурятия). По коэффициенту третьим стал Звягинцев.

Приз «За самую красивую» партию имени Анатолия Мачульского получил Александр Москаленко.

Параллельно проходил этап Детского кубка России, собравший более 80 участников.

Пресс-служба ФШР

