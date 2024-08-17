Матлаков — об отношении к онлайн-шахматам: «Вижу только плюсы»

Чемпион Европы Максим Матлаков в интервью «СЭ» рассказал о своей победе в «Титульном вторник» Chess.com.

— Расскажите про свое отношение к онлайн-шахматам?

— Довольно часто играю на Chess.com. Сильные рапиды и «Титульные вторники». Помимо самой игры, кайф мне доставляет наблюдать за движухой, которая происходит вокруг. Шахматные блогеры постоянно устраивают разборки, челленджи. Это немного скрашивает серые будни профессионалов. Поэтому в онлайн-шахматах вижу только плюсы. Это помогает не терять форму плюс получить элемент шоу.

— Выигрывали «Титульный вторник»?

— Один раз в прошлом году. Еще пару раз занимал вторые места. Но чтобы этого добиться, надо быть в суперформе, набирая невероятное количество очков. Однажды видел, как Грищук набрал 10,5 очка из 11 и стал вторым. У Фируджы был такой же показатель, но Алиреза обошел Александра по дополнительным коэффициентам. Когда я выиграл, то набрал 9,5. Обыграл тогда и Магнуса, и Хикару. Они до последнего играют на выигрыш, поэтому могут порой зарываться. И это сыграло мне на руку в том турнире.

С точки зрения же заработков странно рассматривать эту опцию. В тех же «титульниках» всего пять призов, а добраться до них очень нелегко. Порой, показав фантастический результат и разделив призовое место, ты получаешь всего 100 долларов.