Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:10

Матлаков — об отношении к онлайн-шахматам: «Вижу только плюсы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Европы Максим Матлаков в интервью «СЭ» рассказал о своей победе в «Титульном вторник» Chess.com.

— Расскажите про свое отношение к онлайн-шахматам?

— Довольно часто играю на Chess.com. Сильные рапиды и «Титульные вторники». Помимо самой игры, кайф мне доставляет наблюдать за движухой, которая происходит вокруг. Шахматные блогеры постоянно устраивают разборки, челленджи. Это немного скрашивает серые будни профессионалов. Поэтому в онлайн-шахматах вижу только плюсы. Это помогает не терять форму плюс получить элемент шоу.

— Выигрывали «Титульный вторник»?

— Один раз в прошлом году. Еще пару раз занимал вторые места. Но чтобы этого добиться, надо быть в суперформе, набирая невероятное количество очков. Однажды видел, как Грищук набрал 10,5 очка из 11 и стал вторым. У Фируджы был такой же показатель, но Алиреза обошел Александра по дополнительным коэффициентам. Когда я выиграл, то набрал 9,5. Обыграл тогда и Магнуса, и Хикару. Они до последнего играют на выигрыш, поэтому могут порой зарываться. И это сыграло мне на руку в том турнире.

С точки зрения же заработков странно рассматривать эту опцию. В тех же «титульниках» всего пять призов, а добраться до них очень нелегко. Порой, показав фантастический результат и разделив призовое место, ты получаешь всего 100 долларов.

Максим Матлаков. «Даже Магнус позавидовал бы такой зрелой игре, какую показал Гукеш в Торонто». Интервью чемпиона Европы по шахматам
Шахматы
0
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матлаков — о турнире претендентов: «Гукеш показал фантастическую игру»
Новости
RSS RSS
Все новости