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Матлаков — о турнире претендентов: «Гукеш показал фантастическую игру»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион Европы Максим Матлаков в интервью «СЭ» прокомментировал итоги турнира претендентов-2024, который проходил в Торонто с 3 по 22 апреля.

— Не секрет, что в последние годы вы помогали Яну Непомнящему.

— Все верно. И на матче с Дином, и на недавнем турнире претендентов.

— Это был хороший опыт?

— Я уже проходил через турниры претендентов, когда помогал Петру Свидлеру на турнирах претендентов в Лондоне, Ханты-Мансийске и Москве. Однако работа с Яном в матче на первенство мира стоит особняком. По разным причинам. Какие-то моменты я бы не хотел озвучивать. Все-таки Непомнящий еще может выйти на матч на первенство мира, и раскрывать некоторые вещи пока не время. В целом могу сказать, что это был большой опыт. Надеюсь, Ян станет сильнее и у него все получится.

Все-таки два раза подряд — в Астане и в Торонто — он был очень близок к успеху, но в последний момент чуть-чуть не срослось. Понятно, что это спорт и в нем всякое бывает. Есть победитель и проигравшие.

— Победа Гукеша в турнире претендентов-2024 — большой сюрприз?

— Лично для меня да. Понимал, что можно ожидать от молодых индусов хорошего результата, но в первую очередь думал о Прагнанандхе. Его победа была бы сенсацией, но она хотя бы подкреплялась удачными результатами 2023 года. Праг выиграл много хороших стартов, играл в финале Кубка мира. Был на коне, как говорится. Гукеш же играл с перепадами. Неудачно выступил на Grand Swiss, но зато поделил первое место в Вейк-ан-Зее.

Однако в Торонто он показал фантастическую игру. Во всех партиях владел преимуществом, а его самая худшая позиция, по оценке компьютера, была минимальна. Так практично провести турнир, где все решают нервы, дорогого стоит. Не только для своих лет. Даже Магнус позавидовал бы такой ровной и зрелой игре, какую показал Гукеш в Торонто. Вспоминаю турнир претендентов-2013 в Лондоне, когда всех колбасило на финише. Была нервотрепка. А тут 17-летний парень просто катком прошелся. Плюс выиграл обе партии у Ниджата Абасова, который старался играть очень плотно.

Максим Матлаков. «Даже Магнус позавидовал бы такой зрелой игре, какую показал Гукеш в Торонто». Интервью чемпиона Европы по шахматам
Шахматы
Ян Непомнящий
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