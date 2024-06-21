Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 00:55

Макарян поделился своим мнением о читерстве в онлайн-шахматах

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионат России среди юниоров (до 21 года), победитель командного чемпионата России Рудик Макарян в интервью «СЭ» рассказал, что не согласен с мнение 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который уверен, что 50 процентов игроков используют компьютерные подсказки во время игры онлайн.

— Ты круто играешь онлайн. Это приносит какой-то доход?

— В онлайн играю неплохо, но на самом деле крупных турниров там не так много. Это рапид-серия и «Титульные вторники». И если говорить о финансовой части, то на «вторниках» невозможно что-то заработать. Ни один человек себя не прокормит, играя только их, кроме Хикару [Накамуры]. В рапид-серии у меня достойные результаты, но она настолько редкая, что говорить о серьезных доходах не приходится.

— Что думаешь о читерстве в онлайн-шахматах? Владимир Крамник считает, что порядка 50 процентов игроков регулярно используют компьютерные подсказки.

— Я на стороне наивных. Понятно, что читеры есть, но их не так много. По крайней мере речь про тех, в ком я уверен более чем на 70 процентов. Это единицы. Тот же Жоспем объективно неплохой шахматист. Да, в матче с Крамником он сыграл ниже своих возможностей (хотя все равно одержал победу). Кстати, как и Владимир.

Но это скорее стечение обстоятельств. Их реальный уровень выше. Может, он и читерит онлайн, а может, и нет. Не могу быть в этом уверенным.

— У тебя хорошая статистика с Жоспемом...

— Да. Потому что, играя с ним, я не особо думаю о том, может он использовать движок или нет. Наверное, поэтому мне не так тяжело ему противостоять, как другим.

Рудик Макарян. «Я на стороне наивных: читеры есть, но их не так много». Интервью чемпиона России по шахматам среди юниоров
Шахматы
1
0
Читайте также
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Как прошел визит Путина в КНДР и Вьетнам. Детали
Андронов – в СКА, 70 млн Мальцеву от «Спартака» и возвращение чемпиона в Омск. Главные трансферные новости КХЛ на 20 июня
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Умер канадский актер Дональд Сазерленд
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макарян рассказал о своем выступлении на чемпионате мира в Индии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости