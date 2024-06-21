Макарян поделился своим мнением о читерстве в онлайн-шахматах

Чемпионат России среди юниоров (до 21 года), победитель командного чемпионата России Рудик Макарян в интервью «СЭ» рассказал, что не согласен с мнение 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который уверен, что 50 процентов игроков используют компьютерные подсказки во время игры онлайн.

— Ты круто играешь онлайн. Это приносит какой-то доход?

— В онлайн играю неплохо, но на самом деле крупных турниров там не так много. Это рапид-серия и «Титульные вторники». И если говорить о финансовой части, то на «вторниках» невозможно что-то заработать. Ни один человек себя не прокормит, играя только их, кроме Хикару [Накамуры]. В рапид-серии у меня достойные результаты, но она настолько редкая, что говорить о серьезных доходах не приходится.

— Что думаешь о читерстве в онлайн-шахматах? Владимир Крамник считает, что порядка 50 процентов игроков регулярно используют компьютерные подсказки.

— Я на стороне наивных. Понятно, что читеры есть, но их не так много. По крайней мере речь про тех, в ком я уверен более чем на 70 процентов. Это единицы. Тот же Жоспем объективно неплохой шахматист. Да, в матче с Крамником он сыграл ниже своих возможностей (хотя все равно одержал победу). Кстати, как и Владимир.

Но это скорее стечение обстоятельств. Их реальный уровень выше. Может, он и читерит онлайн, а может, и нет. Не могу быть в этом уверенным.

— У тебя хорошая статистика с Жоспемом...

— Да. Потому что, играя с ним, я не особо думаю о том, может он использовать движок или нет. Наверное, поэтому мне не так тяжело ему противостоять, как другим.