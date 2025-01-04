Магнус Карлсен женился в Норвегии

Норвежский шахматист Магнус Карлсен женился на своей девушке Элле Виктории Мэлоун в одной из часовен Осло.

Фото с торжественного мероприятия опубликовало издание NRK.

Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун. Фото Reuters

Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун. Фото Reuters

Об отношениях Карлсена и Мэлоун стало известно в феврале 2024 года. Девушка избегает социальных сетей и редко дает интервью СМИ.

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