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Магнус Карлсен женился в Норвегии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун.
Фото AFP
Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун.
Фото Reuters
Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун.
Фото Reuters
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен женился на своей девушке Элле Виктории Мэлоун в одной из часовен Осло.

Фото с торжественного мероприятия опубликовало издание NRK.

Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун.
Фото Reuters
Свадьба Магнуса Карлсена и Эллы Виктории Мэлоун.
Фото Reuters

Об отношениях Карлсена и Мэлоун стало известно в феврале 2024 года. Девушка избегает социальных сетей и редко дает интервью СМИ.

Магнус Карлсен женится. Супруга — 26-летняя американская тихоня

Шахматы
Магнус Карлсен
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